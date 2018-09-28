Всех школьников и студентов в Бурятии проверят на употребление наркотиков

УЛАН-УДЭ, 28 сентября. /ТАСС/. Масштабная проверка на употребление наркотиков пройдет в образовательных учреждениях Бурятии. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе республиканского правительства.

"Глава Бурятии Алексей Цыденов на заседании Антинаркотической комиссии в Республике Бурятия дал поручение провести тестирование учащихся школ, студентов техникумов, колледжей и первокурсников высших учебных заведений на употребление наркотических средств", - сообщили в пресс-службе.

По словам заместителя министра образования и науки Бурятии Валерия Позднякова, до настоящего момента из-за нехватки средств провести наркотестирование со стопроцентным охватом учащихся не удавалось.

Цыденов поручил посчитать, сколько денег нужно. "Прошу подготовить график тестирования, где, когда пройдет и сколько средств для этого потребуется. Надо провести поголовное стопроцентное наркотестирование, проверить школьников, студентов ссузов, первокурсников в вузах, задача - выявить тех, кто уже причастен и предупредить тех, кто не начал", - приводит пресс-служба слова главы региона. Республиканскому Минздраву Цыденов поручил изучить современные методы выявления наркотиков и подготовить предложения по их использованию.

В Бурятии реализуется республиканская программа "Совершенствование государственного управления". Районам выделяются субсидии на проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли химическим способом. "В 2018 году на условиях софинансирования выделено 2 млн рублей семи районам республики: Кяхтинскому, Джидинскому, Селенгинскому, Иволгинскому, Тарбагатайскому, Мухоршибирскому и Бичурскому. Также в рамках госпрограммы финансируется ряд мероприятий, в том числе тестирование подростков и молодежи на предмет употребления наркотиков", - добавили в пресс-службе.