Жена осужденного в США Виктора Бута проведет независимое расследование дела мужа

"Такое расследование создаст прецедент, который значительно повысит шансы на возвращение домой и других россиян, под надуманными предлогами находящихся в американских тюрьмах. У нас есть эксперты из Великобритании и США, готовые проверить всю документацию по делу моего мужа, а также опросить лиц, которые давали показания, чтобы выяснить, в какой степени их сведения были искажены, ложно истолкованы или сфальсифицированы", - рассказала "Известиям" Алла Бут.

Целью ее расследования стал пересмотр обвинений, основанных на ранее отмененных санкциях Совета Безопасности ООН в отношении россиянина. По ее мнению, независимая экспертиза не только позволит восстановить доброе имя ее супруга, но и предоставит России дополнительные возможности для освобождения предпринимателя.

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Жена российского предпринимателя Виктора Бута, который был приговорен в США к 25 годам тюремного заключения, начала сбор средств для независимого расследования дела мужа с помощью международных экспертов из Великобритании и Америки. Об этом рассказала газете "Известия" Алла Бут.

По ее словам, финансирование расследования, стоимость которого может достичь $130 тыс., будет осуществляться через благотворительный "Фонд помощи соотечественникам в критических ситуациях за рубежом "Дорога домой", который был основан Аллой Бут. Она считает, что расследование необходимо начать с проверки информации, которая была предоставлена Совету Безопасности ООН отдельными экспертными группами, на основании которой Виктора Бута обвинили в продаже оружия африканским странам.

"Именно в этих докладах Виктор был впервые назван нарушителем санкций ООН и нелегальным торговцем вооружениями. Эти доклады широко использовались в кампании американских спецслужб по дискредитации моего мужа и созданию ему образа "торговца смертью", что и послужило предлогом для проведения спецоперации в Таиланде, - сказала жена Виктора Бута. - Эти документы стали основанием для преследования Виктора правоохранительными органами США и американскими спецслужбами. Позднее они же были использованы в обвинительном заключении на процессе в Нью-Йорке в качестве "характеризующих доказательств" его виновности".

Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической организацией. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере $15 млн.