Минздрав подпишет с РСПП хартию о здоровом образе жизни на работе

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Минздрав России подпишет хартию с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) по охране здоровья на рабочем месте и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ). Об этом сообщила журналистам на полях 73-й Генеральной Ассамблеи ООН министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Благодаря нашему тесному взаимодействию с РСПП 10 октября мы подписываем хартию, соответственно министерство здравоохранения и РСПП, по развитию медицины на рабочем месте, охране здоровья на рабочем месте, формированию здорового образа жизни, борьбе с различными профессиональными вредностями", - рассказала министр.

Ранее Скворцова отмечала, что здоровье человека на 60% зависит от поведенческих факторов и экологии.

Популяционные меры

Формирование здорового образа жизни, приверженности здоровому питанию и регулярным физическим нагрузкам заложено в национальный проект "Демография". В рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" планируется потратить почти 3 млрд руб. из федерального бюджета до 2024 года на мотивирование россиян к здоровому образу жизни.

В качестве целевых показателей в федеральном проекте заложено снижение распространенности потребления табака с 30% до 27% к 2024 году. Также предполагается снижение смертности мужчин трудоспособного возраста с 718 до 530 человек на 100 тыс. Кроме того, в целевые показатели заложено снижение числа абортов по желанию на 1 тыс. женщин фертильного возраста с 9,6 на 31 декабря 2017 года до 6,9 человек на 2024 год.

Нацпроект "Демография" включает следующие федеральные проекты: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Создание яслей - содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Новая физическая культура населения". На его реализацию планируется выделить порядка 3,5 трлн рублей.