Эксперт Минздрава: половина подростков с лишним весом рискует иметь ожирение к 35 годам

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Каждый второй подросток, имеющий лишний вес, рискует к 35 годам иметь диагностированное ожирение. Об этом ТАСС на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сообщила в четверг директор Национального медицинского центра профилактической медицины Минздрава России, главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

"Основа закладывается в детстве. Если 12-летний подросток, мальчик, имеет повышенный индекс массы тела, то у него 50% шансов, что в 35 лет он будет тучным мужчиной", - отметила она.

По ее словам, одну из серьезных опасностей в связи с лишним весом у детей и подростков представляет развивающийся на фоне избыточного веса атеросклероз сосудов, что может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний в раннем возрасте.

Мотивирование к здоровому образу жизни

Формирование здорового образа жизни, приверженности здоровому питанию и регулярным физическим нагрузкам заложено в национальный проект "Демография". В рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" планируется израсходовать около 3 млрд рублей из федерального бюджета до 2024 года на мотивирование россиян к здоровому образу жизни.

В качестве целевых показателей в федеральном проекте заложено снижение потребления табака с 30% до 27% к 2024 году. Также предполагается снижение смертности мужчин трудоспособного возраста с 718 до 530 человек на 100 тыс. Кроме того, в целевые показатели заложено снижение числа абортов по желанию на 1 тыс. женщин фертильного возраста с 9,6 на 31 декабря 2017 года до 6,9 человек на 2024 год.

Нацпроект "Демография" включает следующие федеральные проекты: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Создание яслей - содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Новая физическая культура населения". На его реализацию планируется выделить порядка 3,5 трлн рублей.