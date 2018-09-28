Реконструкция причалов для приема новых паромов началась в портах Ванино и Холмск

ХАБАРОВСК, 28 сентября. /ТАСС/. "Росморпорт" приступил к реконструкции причальных сооружений в портах Ванино и Холмск на Дальнем Востоке для приема новых паромов. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минвостокразвития.

"В портах Ванино (Хабаровский край) и Холмск (Сахалинская область) идет подготовка к приему новых морских паромов. "Росморпорт" приступил к масштабной реконструкции причальных сооружений с тем, чтобы к моменту сдачи новых судов, портовая инфраструктура соответствовала всем необходимым требованиям", - говорится в сообщении на сайте Минвостокразвития.

Отмечается, что работы по реконструкции причальных сооружений будут идти в три смены, это не помешает пассажирам и грузоперевозчикам.

Реконструкция береговой инфраструктуры морских портов Ванино и Холмск, а также строительство двух новых морских паромов для линии между этими портами ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал по итогам заседания президиума Государственного совета, состоявшегося во Владивостоке в сентябре 2017 года. Заказ на строительство грузопассажирских паромов получил Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре. Паромы предназначены для перевозки железнодорожных составов, всех видов автомобилей, включая грузовые автосоставы и контейнеры. Первый паром должен быть сдан в декабре 2019 года.

В настоящее время на линии Ванино - Холмск работают три парома типа "Сахалин" вместимостью 26 вагонов или 38 автопоездов, средний возраст судов 29 лет. Конструкцией паромов не предусмотрена загрузка автопоездами в случае полной загрузки вагонами. Основным грузом для линии Ванино - Холмск остаются железнодорожные вагоны, перевозимые SASCO. Паромами, работающими на линии Ванино - Холмск, также перевозится ежегодно более 60 тыс. пассажиров, следующих с Сахалина на материк и обратно. Объем перевозимых грузов ограничивается техническими возможностями старых паромов.