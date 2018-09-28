В Сочи прибыла делегация японского Нагато для подписания соглашения о побратимстве

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Делегация японского Нагато (префектура Ямагути) прибыла в Сочи для подписания соглашения о дружественных отношениях между двумя городами. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава города-курорта Анатолий Пахомов.

"В Сочи прибыла делегация японского города Нагато. Главной целью визита станет подписание между двумя городами соглашения об установлении дружественных отношений", - сказал мэр.

Договоренность об этом была достигнута после встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Сочи в мае 2016 года. Позже в сентябре они встретились во Владивостоке во время Восточного экономического форума и японский премьер пригласил Путина посетить его малую родину - небольшой город Нагато на крайнем юго-западе главного острова страны Хонсю. В декабре 2016 президент РФ побывал в Нагато, после чего муниципалитет японского города начал переговоры с властями Сочи об установлении побратимских отношений.

В международном аэропорту Сочи японских гостей встречали хлебом-солью. Делегацию возглавляет мэр города Нагато Курао Ониси. "28 сентября программу визита откроет встреча делегации Нагато с главой города Сочи и руководителями структурных подразделений администрации, председателем горсобрания и депутатами", - рассказал ТАСС представитель пресс-службы мэрии Сочи.

По его словам, также запланирована прогулка с главой города-курорта от площади Флага до морского вокзала, посещение музея спортивной славы Сочи. Гости высадят клен в саду российско-японской дружбы, побывают в зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской, на бальнеологическом курорте "Мацеста" и других достопримечательностях Горного и Прибрежного кластеров. "Японская делегация посетит российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который проходит сейчас в Сочи", - отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что Нагато станет десятым городом-побратимом Сочи. Ранее курорт уже заключил соглашения о дружбе с городами Челтенхэм (Англия), Ментон (Франция), Римини (Италия), Эспоо (Финляндия), Лонг-Бич (США), Трабзон (Турция), Пярну (Эстония), Вейхай (Китай) и Баден-Баден (Германия).