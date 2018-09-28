Калининградский музей представил в Париже выставку, посвященную православию в регионе

КАЛИНИНГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Калининградский историко-художественный музей представил в Париже выставку "Остров православия на Западе России". "Она будет работать в Российском центре науки и культуры в Париже до 21 октября 2018 года, затем экспозиция будет представлена в других городах Франции", - сообщается на сайте министерства культуры и туризма региона.

Экспозиция знакомит с историей православной ветви христианства в Калининградской области, которая ведет отсчет с XVI-XVII веков, когда в Кенигсберге сложилась община православных верующих. 12 июля 1697 года принято считать датой первой православной литургии в Восточной Пруссии. Она состоялась в портовом городе Пиллау (ныне Балтийск) во время пребывания Великого посольства Петра I, путь которого пролегал через эти земли.

На выставке представлены материалы из фондов Калининградского областного историко-художественного музея, Музея церковного искусства "Ковчег" (Калининград), документы из Российского государственного исторического архива (Санкт-Петербург), Архива внешней политики Российской империи (Москва), Государственного архива Калининградской области. Используются фотографии "дополненной реальности".

Первое православное общество в Калининграде (ранее Кенигсберг) было зарегистрировано 25 февраля 1985 года. Общине передали руины бывшей лютеранской кирхи Юдиттен (1288 - 1298 годов постройки), на месте которых за полгода силами и средствами прихожан была возведена церковь в честь святителя Николая Чудотворца, вошедшая в состав Смоленской епархии Русской православной церкви.

В настоящее время в Калининградской области насчитывается более ста приходов. С 2005 года открыт Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде, первый в городе храм, выстроенный в соответствии с канонами русского православного зодчества. На его возведение ушло десять лет.