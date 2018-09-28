СМИ: в Испании отменили более 60 авиарейсов из-за забастовки бортпроводников Ryanair

МАДРИД, 28 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Ryanair отменяет в пятницу 64 рейса в Испанию и из страны в связи с забастовкой бортпроводников. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, сильнее всего стачка отразится на автономном сообществе Валенсия. В столице региона отменено 18 рейсов, в Аликанте - 10. Компания заверила, что все клиенты, на которых повлияет забастовка, заблаговременно получили электронные письма и сообщения с предупреждениями и возможными альтернативными вариантами.

Ранее директор Ryanair по маркетингу Кенни Джейкобс заявил, что в общей сложности из-за стачки в разных европейских странах авиакомпания отменит 250 из 2,4 тыс. запланированных рейсов.

В суточной забастовке экипажей Ryanair примут участие Бельгия, Италия, Нидерланды, Испания и Португалия. Одна из причин протестов - отсутствие контрактов на основе национального законодательства и тяжелые условия работы. По данным агентства Reuters, профсоюзы планируют проводить забастовки ежемесячно до тех пор, пока требования по улучшению условий труда не будут выполнены.