Парламент Канады впервые отобрал выданное им же почетное гражданство страны

ОТТАВА, 28 сентября. Канадский парламент единогласно проголосовал за лишение государственного советника и министра иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая фактически является политическим лидером страны, почетного гражданства Канады. Об этом сообщил телеканал CBC.

Соответствующий вопрос на рассмотрение Палаты общин - нижней части главного законодательного органа Канады, внес депутат от "Квебекского блока" Габриел Сент-Мари. Парламентарии постановили лишить Аун Сан Су Чжи присвоенного ей в 2007 году почетного гражданства, так как считают геноцидом ситуацию с мусульманским меньшинством рохинджа в Мьянме.

Звание "Почетный гражданин Канады" символично, она не дает его носителю гражданства страны и вручается иностранцам "за особые заслуги". Аун Сан Су Чжи, которая с 1989 по 2010 годы почти 15 лет провела на родине под домашним арестом, была удостоена этого звания за "большой вклад в установление демократии". После демократических преобразований в Мьянме она была избрана в парламент, в 2015 году получила пост министра иностранных дел и государственного советника.

Помимо Аун Сан Су Чжи, почетное гражданство Канады было присуждено еще пяти политическим, религиозным и общественным деятелям - пакистанской правозащитнице Малале Юсуфзаи (2014), лидеру секты исмаилитов Ага Хану (2009), Далай-ламе XIV (2006), бывшему президенту ЮАР Нельсону Манделе (2001) и шведскому дипломату Раулю Валленбергу (1985).

25 августа 2017 года боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции в штате Ракхайн на юго-западе Мьянмы. Силы безопасности начали в регионе силовую операцию, в результате которой погибло, по разным данным, от 400 до 6,7 тыс. человек. Более 700 тыс. рохинджа бежали в Бангладеш.

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.