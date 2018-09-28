Украденную в Киево-Печерской лавре икону нашли при попытке ее продажи

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Икона святого великомученика Георгия Победоносца, украденная в четверг из Киево-Печерской лавры, была изъята полицейскими при попытке ее продажи. Об этом сообщает официальный сайт лавры.

"Украденная икона была обнаружена при попытке ее продажи иностранным туристам на территории Верхней лавры", - говорится в сообщении. Однако теперь икона нуждается в реставрации из-за небрежного отношения к ней во время похищения и попытки сбыта, добавили в лавре.

Икона Георгия Победоносца была похищена из Киево-Печерской лавры накануне. Пропажу заметили служители и сразу обратились в правоохранительные органы. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража".

Это не первый случай кражи из Киево-Печерской лавры. В мае 2015 года там была похищена икона Покрова Пресвятой Богородицы.