Эксперты выяснили, что почти половине подростков в РФ требуется помощь в установке ПО

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Почти половина российских подростков не могут самостоятельно установить программу на компьютер, а также обновить на нем операционную систему. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу данные совместного исследовательского спецпроекта "Дети и технологии", проведенного аналитическим центром Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), группой QIWI и Агентством стратегических инициатив.

"Большинство опрошенных подростков осознает удобство технологий в решении повседневных задач - для учебы, работы и т. п. (74%). Однако почти половина подростков (44%) не знает устройства компьютера и для чего нужны некоторые программы, не может самостоятельно решить проблемы, связанные с работой компьютера, включая установку и обновление программ и операционной системы", - говорится в исследовании.

Абсолютное большинство подростков - 90% - уверены, что гаджеты помогают им в повседневной жизни. 83% тинейджеров не составляет труда быстро разобраться, как использовать незнакомый гаджет. 42% редко интересуются технологическими новинками.

Согласно исследованию, 33% опрошенных не осознают возможного вреда, который может приносить информация. 32% подростков не считают необходимым придерживаться общепринятых норм общения в интернете, а 27% респондентов забывают о том, что средства массовой информации могут сообщать неполную информацию или преподносить ее в выгодном кому-то свете.

"У тинейджеров хорошо развиты коммуникативные знания и навыки. 82% подростков согласны с тем, что точки зрения бывают разные, и сложно оценить, чья более правильная. 79% хорошо знают функционал и возможности соцсетей и мессенджеров, которые используют," - говорится в опросе.

Онлайн-опрос подростков 14-17 лет проведен в мае 2018 года в 150 населенных пунктах в 46 субъектах РФ. Суммарный объем выборочной совокупности - 412 подростков. Максимальная погрешность выборки - 4,8%.