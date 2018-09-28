В Госдуме предложили запретить продажу в школах газировки, чипсов и сухариков

АСТРАХАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия") предложил законодательно запретить продажу на территории школ сладких газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочих продуктов, вредных для здоровья детей. Депутат готов разработать соответствующий законопроект и в случае одобрения экспертным советом фракции внести на рассмотрение палаты.

"Необходимо давать родителям системные знания по вопросам здорового питания. А в школах законодательно запретить продажу сладких газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочей пищи, вредной для здоровья ребенка и подростка", - сказал парламентарий журналистам в рамках проходящего в Астрахани выездного заседания комитета. "В ассортименте школьных столовых должны быть соки, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, мармелад и зефир", - подчеркнул он.

Огуль напомнил, что одна из главных причин заболеваний сердечно-сосудистой системы - неправильное питание и избыток лишнего веса. "В 2017 году диагноз "ожирение" установлен двум миллионам россиян, - сообщил он. - И это лишь те, кто дошел до врачей". В 35 регионах РФ число больных ожирением за год выросло на 10%.

"Причем более всего тревожит ситуация с детским и подростковым ожирением. Число детей с лишним весом с каждым годом растет", - констатировал политик.

По его словам, ожирение детей во многом зависит от отношения взрослых к этому вопросу. "Если в семье принято употреблять много сладкого, печеного, жареного, жирного, если в школе детям дают на обед колбасу и сосиски в тесте, а в буфетах и автоматах свободно продают напичканные сахаром газированные напитки, чипсы, сухарики и шоколадные батончики, как маленький ребенок может этому противостоять?!" - задался риторическим вопросом депутат. "Ребенок не знает, что это вредно, он это охотно ест, потому что ему сладко, и в итоге подсаживается на сахар", - заключил он.

В центре внимания выездного заседания комитета - опыт оказания медицинской помощи в Астраханской области. Депутаты посетили Александро-Мариинскую областную клиническую больницу и осмотрели мобильные диагностические комплексы, работающие в сельской местности, федеральный кардиоцентр. На базе кардиоцентра состоялось совещание, посвященное приоритетным "направлениям профилактической медицины сердечно-сосудистых заболеваний в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах" и законодательным аспектам здорового образа жизни.