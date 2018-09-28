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Вылет рейса авиакомпании Red Wings Уфа - Сочи задерживается более чем на 10 часов

Вылет задерживается по технической причине, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры

УФА, 28 сентября. /ТАСС/. Пассажиры рейса из Уфы в Сочи, выполняемого авиакомпанией Red Wings, не могут вылететь из аэропорта Уфы уже более 10 часов. Как сообщила в пятницу пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, вылет рейса задерживается по технической причине.

"28 сентября в аэропорту Уфы по технической причине задержан вылет воздушного судна Ту-204 авиакомпании Red Wings рейсом Уфа - Сочи, который должен был выполняться по расписанию в 05:10 (мск)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на рейс зарегистрированы 162 пассажира, включая 15 детей. Авиаперевозчик решает вопрос о предоставлении для выполнения рейса в Сочи резервного воздушного судна.

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