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СМИ: 1 декабря откроется комплекс у пещеры, где находились тайские школьники

По данным газеты Khaosod, желающие смогут посетить находящийся на территории комплекса храм, расположенный у входа в пещеру водоем, а также подняться на смотровую площадку

БАНГКОК, 28 сентября. /ТАСС/. Комплекс возле ставшей знаменитой на весь мир пещеры Тхам Луанг в Таиланде, где более двух недель находились 12 школьников из футбольной команды и их тренер, вновь откроется для туристов 1 декабря. Об этом в пятницу сообщила газета Khaosod.

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По ее данным, желающие смогут посетить находящийся на территории комплекса храм, расположенный у входа в пещеру водоем, а также подняться на смотровую площадку. Внутри пещера останется без изменений, поскольку специалисты на протяжении года будут изучать подземелье. Последнее исследование Тхам Луанг проводилось в 2015 году. Тогда экспертам удалось пройти внутрь лишь на 700 м, выяснив, что подземелью 100 млн лет.

Пока не сообщается, когда внутрь пещеры начнут пускать людей.

23 июня в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрывались от прибывавшей воды пропавшие. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну - из пяти человек. Все были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй, откуда их выписали 18 июля.

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