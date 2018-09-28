УПЦ: европейские правозащитники обеспокоены фактами нарушения прав верующих на Украине

"В этом году вопросам Украинской православной церкви было уделено внимание со стороны значительного количества международных организаций, которые выразили свою обеспокоенность многочисленными фактами дискриминации и правовых нарушений в отношении самой многочисленной конфессии на Украине", - отметил он. По его словам, уже несколько лет информация о фактах нарушений прав верующих направляется в ОБСЕ, ООН, другие правозащитные организации, так что ситуация вокруг УПЦ "находится на контроле" у них.

По словам священнослужителя, в ходе заседания были озвучены факты захвата храмов на территории страны. "Уже не впервые упоминалось о резонансных делах, а именно: избиении наших верующих в селе Катериновка, незаконном аресте храма в селе Птичья, захвате храма в городе Коломыя, а также об антицерковных законопроектах, которые до сих пор не сняты с рассмотрения Верховной радой, что продолжает оставаться причиной напряжения в обществе", - подчеркнул епископ Барышевский.

"С болью вынуждены говорить, что сейчас оказывается мощное давление на наших верующих, право вероисповедания в составе УПЦ уже не является свободным, что отдельные представители власти продемонстрировали свое отношение к нам в ряде показательных дел и ситуаций. Фактически некоторые политики и чиновники пытаются наклеить на наших верующих и всю церковь надуманные ярлыки провокационного содержания и разрушить нашу каноническую идентичность", - добавил он.

Украинские власти с 1991 года неоднократно предпринимали попытки создать церковь, независимую от Московского патриархата. В конце апреля Верховная рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о создании автокефальной православной церкви на Украине. Его приветствовали представители раскольнических структур, не признанных ни одной православной церковью мира: так называемого Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, тогда как каноническая Украинская православная церковь, которая имеет статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата, с таким предложением не обращалась.