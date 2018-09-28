Италия не намерена подписывать миграционный договор, пока ФРГ не выполнит ее требования

ТАСС, 28 сентября. Глава МВД Италии Маттео Сальвини отказался подписывать миграционное соглашение с Германией до тех пор, пока вторая сторона не выполнит все требования Рима. Об этом политик заявил в интервью австрийской газете Die Presse .

"Я ничего не подпишу, покуда Германия будет продолжать пропускать все мимо ушей и не согласится со всеми нашими требованиями. Я не буду подписывать никаких договоров по частям", - выразил свою позицию по запланированной сделке Сальвини.

Министр указал на разногласия сторон. "Мы постоянно говорили немцам, что эта сделка должна стать частью долгосрочного соглашения, что мы хотим изменения дублинских положений, что мы хотим установления новых правил для тех кораблей, что спасают беженцев в Средиземном море", - сказал он.

Кроме того, Сальвини сообщил о переходе переговоров на более высокий уровень. "Между тем этот договор стал главной темой в Германии, теперь переговоры ведутся канцлером [ФРГ Ангелой Меркель]", - заявил политик.

Ранее Сальвини уточнил, что продолжит свою антимиграционную политику. Он также отметил, что изменение ряда европейских соглашений, касающихся не только миграции, остается его приоритетом.

Новая миграционная политика

В середине сентября глава министерства внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер объявил, что достиг соглашения с итальянским коллегой о миграционной сделке по типу уже существующих договоров с Испанией и Грецией. ФРГ хочет получить возможность в течение 48 часов возвращать в Италию мигрантов, изначально попросивших убежища на Апеннинах и впоследствии задержанных на германо-австрийской границе. В ответ ФРГ должна будет принять из Италии такое же число спасенных на море беженцев.

В понедельник Совет министров Италии одобрил указ об ужесточении законодательства в отношении приема мигрантов и беженцев, который ранее был предложен Сальвини. После одобрения Совмином указ сразу вступил в силу, однако для получения статуса закона он должен быть принят в 60-дневный срок парламентом.

Новое правительство Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" поставило своей задачей добиться пресечения прибытия в страну нелегалов. В связи с этим МВД запретило прием кораблей неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов, а также ограничивает высадку мигрантов с кораблей европейских миссий и добивается их доставки в другие европейские порты.