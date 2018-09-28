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Оркестры Северного флота и Тромсё вместе исполнят норвежский марш и "Прощание славянки"

Концерт пройдет 29 сентября в Мурманской областной филармонии

МУРМАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Концерт оркестров штаба Северного флота (СФ) и Тромсё состоится в Мурманске 29 сентября. Как сообщила в пятницу пресс-служба СФ, музыканты совместно исполнят "Норвежский военный марш" и "Прощание Славянки".

"29 сентября в Мурманской областной филармонии состоится концерт оркестров штаба Северного флота и норвежского города Тромсё. Сегодня музыканты проведут совместную репетицию", - говорится в сообщении. В концертную программу также войдут известные музыкальные произведения Петра Чайковского, Арама Хачатуряна, Александры Пахмутовой и других композиторов.

Концерт посвящен сразу нескольким юбилеям. В нынешнем году СФ отметил 285 лет со дня образования, а Мурманской области исполнилось 80 лет. Также 25 лет исполнилось Генеральному консульству Королевства Норвегия в Мурманске, а 21 ноября 95-летний юбилей отметит коллектив оркестра духовых и ударных инструментов "Янычар" из города Тромсё.

"Совместный концерт оркестра штаба Северного флота с норвежскими музыкантами является ярким положительным примером международного военного сотрудничества в культурной сфере, которое способствует не только взаимопониманию между людьми разных национальностей и мировоззрений, но и развитию межнациональных отношений на самых разных уровнях", - отметили в пресс-службе флота.

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