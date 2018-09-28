Ryanair отменила в Германии более 130 рейсов из-за забастовки пилотов и бортперсонала

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Ryanair отменила 133 рейса из Германии и в Германию из-за проходящей в пятницу 24-часовой забастовки пилотов и бортпроводников. Такие данные привел авиапортал Airliners.de.

Это примерно 40% из всех намеченных на пятницу рейсов. Больше всего полетов отменено в аэропорту Берлина Шенефельд - 26, во Франкфурте-на-Майне (10) и Гамбурге (8).

Ранее германские профсоюзы Cockpit и Verdi призвали бортпроводников и пилотов германского отделения Ryanair провести забастовку. По их данным, до сих пор от руководства Ryanair после нескольких раундов тарифных переговоров не поступило достойного предложения.

Ryanair - крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы. На сегодняшний день она обслуживает более 1,1 тыс. направлений между 160 аэропортами в 27 европейских странах и Марокко. Низкой стоимости билетов компании удается добиваться за счет предоставления сокращенного набора услуг.