На фестивале XFEST откроется первый в Севастополе парк для горных и трюковых велосипедов

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Первый в Севастополе специализированный парк для езды на горных и трюковых велосипедах откроется в рамках фестиваля экстремальных видов туризма XFEST, который пройдет в регионе 6 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Первый в Севастополе скилл-парк будет представлять из себя деревянные дорожки разного уровня сложности - в зависимости от ширины, высоты расположения и крутизны поворота, поэтому трасса будет интересна и опытным велосипедистам, и тем, кто только хочет попробовать. Принять участие в мастер-классах смогут все желающие в возрасте от 12 лет. Будет возможность протестировать трассу на BMX и маунтинбайк-велосипедах от организаторов или на своих велосипедах. Будет показательная программа и по велотриалу от участников сборной России и призеров многих кубков по этой дисциплине", - сказала представитель пресс- службы.

По ее словам, созданная инфраструктура будет сохранена после завершения фестиваля. Собеседница агентства отметила, что у подножия горы Гасфорта на одноименном озере также будут проводиться показательные выступления по вейкборду, скалолазанию, SUP-серфингу и мототриалу.

Представитель пресс-службы рассказала, что фестиваль проходит в городе во второй раз. В этом году решили провести его не летом, а в октябре: по мнению создателей, осенью погода для участников и зрителей более комфортная. Поменялось и место проведения - из центра города фестиваль перенесли на гору Гасфорта в пригороде, куда на время мероприятия будут ходить бесплатные автобусы.

На закрытии фестиваля планируется выступления российских исполнителей и диджеев. Хедлайнером станет российский рэпер Гуф, также выступят участники проекта Flammable Beats. Кроме того, состоится конкурс лучших уличных музыкантов.

По информации пресс-службы, организатором фестиваля выступает Центр развития туризма города Севастополя при поддержке правительства Севастополя и департамента спорта и туризма Москвы.