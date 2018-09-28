Затяжные дожди в Москве завершатся к утру 29 сентября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Дожди в Москве будут идти на протяжении всей пятницы и в ночь на субботу и завершатся к утру 29 сентября. Об этом сообщила в пятницу ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"В пятницу в течение всего дня прогнозируются осадки и сильный ветер до 20 м/с. В ночь на субботу тоже будет моросить дождь, температура в Москве опустится до 3-5 градусов, по области возможны заморозки до минус 3. К утру 29 сентября дождь перестанет [идти], выглянет солнце, но будет прохладно - примерно 8-10 градусов тепла", - сказала она.

Период сухой и солнечной погоды продлится как минимум до середины следующей недели, отмечают синоптики. 1-2 октября воздух прогреется до 16-17 градусов.