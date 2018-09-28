Мэр Новосибирска готов лично показать город раскритиковавшей его благоустройство Матвиенко

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ответ на критику благоустроенности городских улиц и дворов со стороны спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко заявил, что готов лично показать ей город.

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала вице-премьера Виталия Мутко ускоренными темпами заниматься благоустройством российских городов, в очередной раз подвергнув критике неэффективных местных руководителей. Среди негативных примеров она выделила Читу и Новосибирск. Полтора года назад Матвиенко после посещения Новосибирска назвала город "неухоженным и неблагоустроенным".

"Я помню, когда она [Матвиенко] приезжала полтора года назад, меня к этому не привлекали. Не знаю, что там тогда произошло, откуда такое негативное впечатление, и чем вызвана такая оценка <…> Я приглашаю тех, кто, может, что-то когда-то не увидел, приехать в Новосибирск. Я готов даже выступить гидом и я постараюсь показать город с хорошей стороны, и надеюсь, что не только негативные стороны будут замечены", - сказал журналистам в пятницу Локоть, отвечая на вопрос ТАСС.

Мэр подчеркнул, что в городе реализуется целый ряд проектов по благоустройству, в которых активно принимают участие жители Новосибирска. В частности, он отметил активную работу по благоустройству дворов в городе, а также по реконструкции набережной.

"В прошлом году мы благоустроили 306 дворов, где финансирование шло, в том числе, и из городского бюджета. Кроме того, был произведен первый этап реконструкции Михайловской набережной и по результатам этих работ Новосибирск вошел в десятку лучших практик по стране. Мы продолжаем эти работы и по благоустройству дворов, и по реконструкции набережной, и по ремонту дорог", - добавил Локоть.

В 2018 году в Новосибирской области на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды", который предусматривает ремонт придомовых территорий и общественных пространств из областного и федерального бюджетов направлено более 600 млн рублей.