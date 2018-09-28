ВЦИОМ: четверть автомобилистов в России готовы отказаться от частых поездок на личном авто

"Каждый четвертый водитель авто может отказаться от его частого использования, при этом среди тех, кто ежедневно пользуется личным авто, эта доля ниже - 19%, а среди тех, кто водит несколько раз в неделю, выше - 42%", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Около 25% участников опроса ВЦИОМ, которые водят автомобиль не реже нескольких раз в неделю, готовы отказаться от частых поездок на личном авто. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Основными причинами нежелания отказаться от использования личного транспорта респонденты назвали необходимость поездок по работе (20%), удаленность работы от дома (15%), удобство передвижения на автомобиле (12%), необходимость отвозить детей в школу, детский сад или на секции (11%). Еще 8% опрошенных отметили плохую работу общественного транспорта и высокую плату за проезд. Вместе с тем, среди респондентов преобладает мнение о том, что автомобилисты отказываются от частых поездок на этом виде транспорта из-за высоких цен на бензин (48%), дорого обслуживания (15%) и пробок (12%).

Кроме того, социологи зафиксировали рост числа российских семей, где есть хотя бы один автомобиль: так, если в 2015 году он был в семье 48% респондентов, то в 2018 году личным автомобилем владеют две трети (67%) семей опрошенных (у каждого второго есть один автомобиль, у 17% - больше одного). Главными критериями при покупке автомобиля россияне назвали доступную цену (41%), экономичность потребления топлива (29%), вместительность и комфорт (по 22%).

"Повсеместно анонсированным принципом формирования транспортных стратегий мегаполисов и крупных городов обозначена задача по увеличению доли пользователей общественного транспорта при сокращении доли пользователей личного транспорта <…> В этой связи оптимистичным выглядит процент россиян (25%), декларирующих готовность отказаться от использования личного транспорта. Но заметный рост числа домохозяйств, которые в последние годы приобрели один и более автомобилей на семью пока говорит о противонаправленной тенденции", - комментирует результаты опроса руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 сентября 2018 года. Были опрошены 1600 респондентов в различных регионах страны.