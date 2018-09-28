Вузы до 1 октября должны сообщить о правилах приема на 2019 год

"Согласно порядку приема на обучение по образовательным программам высшего образования, российские вузы до 1 октября должны опубликовать на своих официальных сайтах правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на следующий год. Рособрнадзор проведет мониторинг полноты и своевременности публикации вузами сведений о приеме на обучение," - сообщили в пресс-службе.

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Рособрнадзор проверит своевременность публикации вузами сведений о приеме на обучение на 2019 год, которые должны появиться до 1 октября. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что вузами, в частности, должна быть опубликована информация о количестве мест для поступающих в рамках контрольных цифр приема и по договорам об оказании платных образовательных услуг, правила приема, утвержденные организацией самостоятельно, информация о сроках проведения приема, перечень вступительных испытаний и информация о минимальном количестве баллов ЕГЭ для поступления, формах проведения вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, особых правах и преимуществах при поступлении, перечень и порядок учета индивидуальных достижений при поступлении.

Общий объем бюджетных мест в 2019 году составит 549 тыс., из них 312 тыс. будет предоставлено на обучение по программам бакалавриата, около 129 тыс. - магистратуры, 77 тыс. - специалитета. Аспирантам, которые смогут учиться за государственный счет, выделено 15 тыс. мест. Еще 15,5 тыс. мест предназначены студентам ординатуры, около 500 мест - для прохождения ассистентуры-стажировки.

В 2018 году общее количество бюджетных мест, согласно приказу министерства от 31 января 2017 года, составляло 625 тыс. Из них 315 тыс. были предназначены бакалаврам, 208 тыс. - магистрантам, 74,5 тыс. - специалистам, 15 тыс. - аспирантам. На программы ординатуры было распределено 12 тыс. бюджетных мест, ассистентуры-стажировки - 400 мест.