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Установление границы между Чечней и Ингушетией

Ингушетия и Чечня должны утвердить законами соглашение о границе в течение месяца

Законодательные акты, устанавливающие изменения границ муниципалитетов, должны быть подготовлены в республиках в течение трех месяцев

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Соглашение о закреплении административной границы между Чечней и Ингушетией, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году, должно быть утверждено законами республик в течении месяца. Об этом говорится в тексте соглашения, который передан ТАСС администрацией Ингушетии.

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"Настоящее соглашение подлежит утверждению законами Республики Ингушетия и Чеченской Республики в срок не позднее одного месяца со дня подписания сторонами настоящего соглашения", - отмечается в документе. При этом законодательные акты, устанавливающие изменения границ муниципалитетов, должны быть подготовлены в Чечне и Ингушетии в течение трех месяцев.

К тексту соглашения прилагается картографическое изображением границы между Ингушетией и Чечней, включающее геодезическое (координатное) описание границы. "Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего соглашения, третий и четвертый экземпляры передаются соответственно народному собранию Республики Ингушетия и парламенту Чеченской Республики", - уточняется в документе без указания сроков передачи текста соглашения депутатам.

26 сентября в Магасе был подписан договор о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней. Вопрос о спорных территориях между этими республиками оставался нерешенным с начала 1990-х годов. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пояснил, что физической передачи территорий между республиками не будет и пообещал провести по этому поводу дополнительную разъяснительную работу. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил надежду на то, что окончательное установление административной границы укрепит отношения между двумя регионами.

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Евкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичКадыров, Рамзан АхматовичРоссияИнгушетияЧечняУстановление границы между Чечней и Ингушетией
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