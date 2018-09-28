Истории россиянок, ставших мамами после пересадки органов

Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова в прошлом году занял первое место в мире по количеству выполненных трансплантаций сердца - 161 пересадка. Сейчас в нашей стране работает более 50 трансплантационных центров.

В центре им. Шумакова сделали 150 операций по пересадке сердца с начала года

Большинство людей с новой почкой, печенью или сердцем живут полноценной жизнью, становятся родителями. В 1995 году в России появились научные разработки ведения беременности у женщин после трансплантации. С тех пор, по данным Российского трансплантологического общества, в России более 100 женщин с пересаженной почкой и свыше 20 с пересаженной печенью родили детей, в том числе двойню. В прошлом году исполнилось 30 лет детской программе трансплантации печени. Некоторые ее участники теперь счастливые родители.

"Пациенты вырастают, женятся, выходят замуж, рожают детей - для людей с пересаженными органами нет никаких препятствий для создания полноценной семьи", - отмечает директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье.

История Александры - фотографа и матери двоих детей

В девять лет Саша из Кемерово сразу после новогодней елки попала в реанимацию, в которой пробыла в критическом состоянии 16 дней. Билирубин - показатель работы печени и обмена веществ в организме в целом - при норме 20 у девочки доходил до 800. Врачи диагностировали цирроз печени. Начала стремительно развиваться печеночная недостаточность, а через два месяца у Саши отказали ноги и сильно ухудшилось зрение. Консилиум решил, что у девочки редкое генетическое заболевание - болезнь Вильсона-Коновалова, при которой нарушается метаболизм меди и поражаются печень и нервная система.

Через год после этого родители Александры привезли ее на консультацию в Москву, в Российский научный центр хирургии имени академика Петровского, где тогда работал опытный трансплантолог Сергей Готье. Специалист посоветовал сделать пересадку печени.

Донором правой доли печени стал отец. После операции Саша начала быстро выздоравливать. Вскоре она вернулась к любимому занятию - танцам, стала выступать в шоу-балете. В 18 лет Александра узнала, что ждет ребенка.

"Было страшновато: я думала, как отразятся на малыше медицинские препараты, которые необходимо было принимать после пересадки печени. Московские специалисты из Центра имени Шумакова совместно с врачами из Центра имени Кулакова сопровождали меня до родов, и только благодаря их усилиям и профессионализму мальчик родился совершенно здоровым", - вспоминает Александра.

Спустя четыре года у нее родилась девочка. Сейчас сыну Александры семь, дочке три. У них нет никаких проблем со здоровьем. Александра профессионально занимается фотографией, больше всего ей нравится снимать беременных женщин и детей.

История Аллы и ее сына Валеры

Начинающая тележурналистка из Краснодара Алла заболела обычной простудой. Через некоторое время стали отекать ноги, начались приступы удушья. В больнице у нее выявили миокардит.

"Мне тогда было всего 22 года. Я была девочкой с большими планами на будущее и с только начавшейся перспективной карьерой. Я испытала не просто шок, это был удушливый страх смерти. Я лежала на кровати и не могла даже пошевелиться. В голове роились вопросы: "За что? Почему? Для чего?", - рассказывает Алла.