Истории россиянок, ставших мамами после пересадки органов

Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова в прошлом году занял первое место в мире по количеству выполненных трансплантаций сердца - 161 пересадка. Сейчас в нашей стране работает более 50 трансплантационных центров.
Большинство людей с новой почкой, печенью или сердцем живут полноценной жизнью, становятся родителями. В 1995 году в России появились научные разработки ведения беременности у женщин после трансплантации. С тех пор, по данным Российского трансплантологического общества, в России более 100 женщин с пересаженной почкой и свыше 20 с пересаженной печенью родили детей, в том числе двойню. В прошлом году исполнилось 30 лет детской программе трансплантации печени. Некоторые ее участники теперь счастливые родители.
"Пациенты вырастают, женятся, выходят замуж, рожают детей - для людей с пересаженными органами нет никаких препятствий для создания полноценной семьи", - отмечает директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова, главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье.
История Александры - фотографа и матери двоих детей
В девять лет Саша из Кемерово сразу после новогодней елки попала в реанимацию, в которой пробыла в критическом состоянии 16 дней. Билирубин - показатель работы печени и обмена веществ в организме в целом - при норме 20 у девочки доходил до 800. Врачи диагностировали цирроз печени. Начала стремительно развиваться печеночная недостаточность, а через два месяца у Саши отказали ноги и сильно ухудшилось зрение. Консилиум решил, что у девочки редкое генетическое заболевание - болезнь Вильсона-Коновалова, при которой нарушается метаболизм меди и поражаются печень и нервная система.
Через год после этого родители Александры привезли ее на консультацию в Москву, в Российский научный центр хирургии имени академика Петровского, где тогда работал опытный трансплантолог Сергей Готье. Специалист посоветовал сделать пересадку печени.
Донором правой доли печени стал отец. После операции Саша начала быстро выздоравливать. Вскоре она вернулась к любимому занятию - танцам, стала выступать в шоу-балете. В 18 лет Александра узнала, что ждет ребенка.
"Было страшновато: я думала, как отразятся на малыше медицинские препараты, которые необходимо было принимать после пересадки печени. Московские специалисты из Центра имени Шумакова совместно с врачами из Центра имени Кулакова сопровождали меня до родов, и только благодаря их усилиям и профессионализму мальчик родился совершенно здоровым", - вспоминает Александра.
Спустя четыре года у нее родилась девочка. Сейчас сыну Александры семь, дочке три. У них нет никаких проблем со здоровьем. Александра профессионально занимается фотографией, больше всего ей нравится снимать беременных женщин и детей.
История Аллы и ее сына Валеры
Начинающая тележурналистка из Краснодара Алла заболела обычной простудой. Через некоторое время стали отекать ноги, начались приступы удушья. В больнице у нее выявили миокардит.
"Мне тогда было всего 22 года. Я была девочкой с большими планами на будущее и с только начавшейся перспективной карьерой. Я испытала не просто шок, это был удушливый страх смерти. Я лежала на кровати и не могла даже пошевелиться. В голове роились вопросы: "За что? Почему? Для чего?", - рассказывает Алла.
Первую в мире успешную трансплантацию печени сделал Томас Старзл в США в 1968 году. Пациенткой стала трехлетняя девочка с врожденным циррозом печени. В России подобную операцию провели в 1990 году.
В Московском институте трансплантологии ей предложили сделать пересадку сердца. Новый орган девушка ждала два года. У Аллы уже была четвертая степень сердечной недостаточности, весила она 39 кг.
После операции, которую провел всемирно известный академик Валерий Шумаков, состояние девушки улучшалось, а через несколько месяцев она снова работала на Краснодарском телевидении. Потом переехала в Москву, устроилась редактором сайта в НИИ трансплантологии и родила сына, которого назвала Валерием, в честь Валерия Ивановича Шумакова - хирурга, подарившего ей вторую жизнь.
Руководитель отдела неонатологии и педиатрии по клинической работе Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова Анна Дегтярева участвовала в ведении беременности Аллы и считает этот случай уникальным: девушка рожала с пересаженным сердцем при участии врачей Центра трансплантологии имени Шумакова.
"Врачи в большей степени волновались за маму, никто не знал, какой исход будет у родов. Ребенок родился чуть раньше срока, на 34-35-й неделе, практически здоровый, без каких-либо значимых отклонений. С мамой тоже все хорошо", - отмечает Анна Дегтярева.
Сейчас Алла и Валера живут в Краснодаре, но часто приезжают в Москву - и на плановые обследования, и навестить друзей.
История Евгении - дизайнера из Чебоксар
Женя из Чебоксар болела с детства: сначала были проблемы с печенью, а потом и с почками. Она проходила лечение, одно время казалось, что болезнь отступила, но на консультации в Москве обнаружили поликистоз печени. После удаления желчного пузыря и операции по выводу желчных протоков в тонкую кишку состояние девочки резко ухудшилось. У нее диагностировали болезнь Кароли - редкое наследственное заболевание, которое характеризуется кистозным расширением внутрипеченочных желчных протоков.
Через три года, когда Жене было 15 лет, врачи сделали ей очередную операцию: поставили в кишечник "клапан", чтобы не было заброса желчи, и на какое-то время ей стало лучше. Через год проблемы вернулись, и возникла необходимость в трансплантации печени.
Операцию провели, когда Евгении исполнилось уже 18 лет. Донором правой доли печени стала ее мама. Через несколько лет девушка окончила худграф Чебоксарского педагогического института, вышла замуж.
"В Чебоксарах все были в шоке, когда я сказала, что хочу ребенка. К тому же я решила рожать у себя в городе. Мне говорят: "Да у нас и специалистов нет! Ну, хорошо, тогда мы сделаем тебе кесарево". Но я решила рожать сама. Уговорила врачей", - говорит Евгения.
Мальчик родился здоровым, сейчас ему уже год. Семья много путешествует, особенно любит отдыхать на море. Евгения работает дизайнером в художественном салоне.