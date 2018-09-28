Житель Перми выиграл в лотерею более 56 млн рублей

ТАСС, 28 сентября. Житель Перми выиграл более 56 млн рублей в лотерею "Гослото "6 из 45". Мужчина приобрел выигрышный билет всего за 100 рублей, об этом в пятницу говорится в сообщении, размещенном на сайте "Столото".

"Житель Перми выиграл суперприз более 56 миллионов рублей в "Гослото "6 из 45". Пермяк приобрел лотерейный билет за 100 рублей с помощью мобильного приложения "Столото", - говорится в сообщении.

Уточняется, что суперприз разыгран уже во второй раз за два месяца. Так, 31 июля его выиграл житель Краснадара, а 27 сентября приз получил пермяк.