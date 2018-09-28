С каждым годом все проще. Как меняется визовый режим между Россией и Японией

Для россиян с обычными загранпаспортами, которые приобрели пакетный тур в Японию в составе группы через туристическую компанию, ведущую свою деятельность на территории РФ, будет введен новый тип визы. Срок ее действия составит максимум 30 дней, но для ее получения необходима будет только визовая анкета и загранпаспорт. Ранее туристы из России должны были представлять и другие документы, в первую очередь подтверждающие финансовую состоятельность, к примеру выписки со счетов и справки о зарплате с места работы.

Как рассказали ТАСС в японском внешнеполитическом ведомстве, запланированное на 1 октября этого года смягчение визовых требований в отношении российских туристов, посещающих Японию в составе организованных групп по пакетным турам, в первую очередь отразится на количестве документов, которые необходимо будет предоставить для получения разрешения на въезд в страну.

О том, что с октября Япония облегчит выдачу виз для групп российских туристов, премьер-министр Синдзо Абэ заявил 10 сентября по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным во Владивостоке. Это уже второе облегчение визового режима за последние годы — с 1 января 2017 года Токио смягчил режим выдачи въездных виз гражданам РФ, что заметно сказалось на увеличении туристического потока.

Облегчение бюрократических процедур привело к заметному росту числа российских туристов в Японию — по данным Агентства по туризму при Министерстве государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, число туристов из России, посетивших Японию в 2017 году, увеличилось на 40,8%. В японском агентстве подчеркнули, что темпы роста туристического потока из России превышают аналогичные показатели других стран и во многом этого удалось добиться именно благодаря смягчению визового режима. Примечательно, что в пиковый туристический сезон — апрель, когда на основной территории Японии цветет сакура, российские туристы продемонстрировали впечатляющий 60%-ый рост турпотока по сравнению с 2016 годом. Общее же число гостей из РФ в Японию в 2017 году составило более 77 тыс. человек.

Затронули смягчения и простых туристов — впервые была введена система многоразовых виз сроком на три года с пребыванием в стране максимум 30 дней подряд, которая распространялась и на туристические поездки. Было отменено и требование об обязательном наличии гарантийного письма от японского гражданина или принимающей стороны при самостоятельной организации поездки в Японию. Кроме того, начиная со второй поездки в Японию, граждане РФ могут получить долгосрочную туристическую визу сроком до 90 дней.

В конце 2016 года Владимир Путин посетил Японию с официальным визитом. Одной из договоренностей, достигнутых по итогам того визита, стало упрощение процесса получения японской визы для российских граждан. Ослабление визовых требований в первую очередь касалось предпринимателей, деятелей культуры и ученых — срок действия многократных виз для этих категорий граждан увеличен с трех до пяти лет.

Российско-японские отношения вошли в принципиально новую фазу активного развития в 2016 году, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил план сотрудничества между двумя странами из восьми пунктов. С того момента лидеры двух государств провели уже более 20 встреч, которые состоялись во время визита президента РФ в Японию и в ходе многократных посещений Абэ России.

План сотрудничества подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы, развитие туризма. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов. Как сообщалось ранее, более 60 проектов из 150, разработанных в рамках плана, уже находятся в стадии активной реализации.

По словам посла РФ в Японии Михаила Галузина, Москва готова обсуждать с Токио и различные варианты безвизового въезда. Дипломат подчеркнул, что у России в этом вопросе есть целый набор идей, включая краткосрочные безвизовые въезды на основе действующих проездных документов, и возможность безвизового въезда с туристическими целями на 30 дней или даже больший срок, отметив, что теперь "дело за нашими японскими коллегами".

Игорь Беляев