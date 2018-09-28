Фестиваль культуры коми "Визула ю" открылся в Ненецком автономном округе

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Фестиваль культуры коми-оленеводов "Визула ю" ("Быстротечная река") открылся в пятницу в Нарьян-Маре, сообщила ТАСС представитель организаторов фестиваля, директор Этнокультурного центра Ненецкого автономного округа (НАО) Елена Вергунова.

"Фестиваль коми-культуры "Визула ю" объединяет общественные организации коми-ижемцев Ненецкого округа, творческие коллективы, мастеров. Фестиваль проводится с 2000 года, и каждый раз мы выбираем разные темы. В этом году у нас выбрана тема женской мудрости, женского золотого возраста", - сказала Вергунова.

Фестиваль открыла выставка предметов быта коми "Отцовское богатство тундровых кочевий", экспонаты для которой собраны из личных коллекций жителей округа."Из разных населенных пунктов привезли предметы оленеводческого быта, то, что сделано руками оленеводов - утварь, одежда, то, что используется при перекочевках, например, инструменты для ремонта нарт", - отметила директор центра.

В субботу, 29 сентября, впервые в рамках фестиваля пройдет фольклорный конкурс среди коми-ижемских бабушек "Ыджыд мам" ("Большая мама"), в ходе которого женщины расскажут об истории своего рода, поделятся знаниями и опытом ведения хозяйства. "В конкурсе примут участие молодые коми-бабушки от 45 до 65 лет. Важно, что фестиваль проходит в рамках года оленеводства в НАО, поэтому оленеводческие хитрости и секреты тоже будут представлены", - подчеркнула Вергунова.

В рамках фестиваля участники из Сыктывкара "откроют" творческую лабораторию фольклора. В воскресенье форум продолжится в поселке Красное, где пройдет программа "Сьылыштам да йктыштам" ("Поем и танцуем"), участники которой будут разучивать старинные песни и знакомиться с правилами ведения хороводов. "В поселке Красное много оленеводческого населения: и ненцы, и коми, много смешанных семей. Коми-оленеводы много веков назад пришли в ненецкую тундру, ненцы их хорошо приняли, всегда наблюдалось взаимопроникновение культур", - добавила собеседница агентства.

Фестиваль завершится концертом, на котором выступят творческие коллективы из Республики Коми и Ненецкого автономного округа.