Журналист Дюндар решил не посещать пресс-конференцию Эрдогана в Берлине

БЕРЛИН, 28 сентября. /ТАСС/. Турецкий журналист Джан Дюндар решил не приходить на пресс-конференцию Ангелы Меркель и президента Турции Тайипа Эрдогана. Об этом он заявил в пятницу в Берлине.

"Я решил не приходить на эту пресс-конференцию", - приводит его слова агентство DPA.

Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган может отменить общение с репортерами, если этот журналист придет на пресс-конференцию.

В Турции Дюндар был приговорен к почти шести годам лишения свободы за разглашение государственной тайны. Предположительно он был осужден за статью о возможных поставках турецкими спецслужбами оружия запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" (ИГ). В 2016 году он получил убежище в Германии.

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, турецкая сторона официально запросила МИД Германии выдачи Дюндара. Представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Райнер Бройль заявил, что не может комментировать эту информацию. "Мы не даем справок по отдельным персонам", - сказал он.