Минпросвещения предложило подтверждать аттестат с отличием 70 баллами на ЕГЭ с 2019 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ разработало проект закона, согласно которому аттестат с отличием необходимо будет с 2019 года подтверждать 70 баллами на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по двум обязательным учебным предметам. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

"Минпросвещения России разработало проект изменений порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, в котором закрепляются повышенные требования к аттестату об окончании обучения в школе с отличием. Согласно изменениям, получить аттестат о среднем общем образовании с отличием, как и ранее, смогут обладатели итоговых отметок "отлично" по всем предметам учебного плана на уровне среднего общего образования. Но обязательным требованием для выдачи такого аттестата также станет сдача ЕГЭ по двум обязательным учебным предметам с результатом не менее 70 баллов по каждому из них," - уточнили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что в случае принятия проекта новый порядок выдачи аттестатов с отличием будет действовать уже для выпускников этого года. "Это не новшество, а своевременное упорядочивание того, что имеет очень большую историю в нашей стране. За последнее десятилетие произошла девальвация понятия "золотая медаль", и наша задача возвратить это замечательное явление в нашу жизнь," - цитирует пресс-служба министра просвещения РФ Ольгу Васильеву.

Кроме того, проектом приказа уточняются запись названий учебных предметов "Родной язык" и "Родная литература", условия успешного прохождения государственной итоговой аттестации для получения аттестата об основном общем образовании и аттестата о среднем общем образовании, а также успешного прохождения государственной итоговой аттестации для получения аттестата об основном общем образовании с отличием.