Глава СПЧ РФ передал информацию о состоянии Сенцова украинскому омбудсмену

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов передал уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой информацию о состоянии здоровья осужденного за терроризм в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который 14 мая объявил голодовку.
"С 8 июня 2018 года Сенцов получает питательную смесь, ежедневную инфузионную терапию, включающую в том числе препараты для парентерального питания, витаминотерапию и препараты, регулирующие водно-электролитный баланс", - говорится в письме главы СПЧ, опубликованном на сайте Совета.
Кроме того, в нем указывается, что 12 сентября состоялся врачебный консилиум, который оценил состояние Сенцова как "стабильное, без отрицательной динамики". Также врачи указали, что "состояний, угрожающих жизни и медицинских показаний для принудительного кормления не установлено".
Федотов в своем письме к Денисовой подчеркнул, что Сенцов находится под постоянным наблюдением врачей, и до 3 октября запланирован очередной консилиум с участием врачей гражданской больницы.
Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".
За свою режиссерскую карьеру Сенцов снял один фильм - "Гамер", полностью провалившийся в прокате.