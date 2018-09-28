Дождь со снегом пройдет в Москве в ночь на 2 октября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Дождь со снегом пройдет в Московском регионе в ночь на вторник, 2 октября. Об этом сообщила в пятницу ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"В ночь на 2 октября температура в Москве опустится до 0-5 градусов, в некоторых районах столичного региона из-за похолодания выпадет дождь со снежной крупой. При этом днем во вторник воздух прогреется до 11-16 градусов", - сказала она.

О формировании устойчивого снежного покрова говорить пока рано - на улице для этого недостаточно холодно, отмечают синоптики. В выходные и в начале следующей недели в Москве установится сухая и теплая погода, температура достигнет отметки в 10-15 градусов.