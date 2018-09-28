Реконструкцию манежа "Пермь Великая" приостановили до окончания следственных действий

ТАСС, 28 сентября. Реконструкцию футбольного манежа "Пермь Великая" прекратили до окончания следственных действий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевого министерства по физической культуре и спорту.

27 сентября силовики провели обыски и изъяли часть документации в инспекции государственного строительного надзора Пермского края. По данным министерства, правоохранительные органы рассматривают обстоятельства, которые касаются возможных злоупотреблений, связанных вводом футбольного манежа в эксплуатацию. Заказчиком строительства выступало министерство спорта Пермского края.

"В связи с тем, что дополнительные следственные действия проводят правоохранительные органы, работы на объекте проводить запрещено. Приступать к выполнению работ можно будет по окончании следственных действий и заключений двух экспертиз", - уточнила собеседница агентства.

Ситуация с манежем

Как рассказали ТАСС в пресс-службе краевого минспорта, строительство манежа началось летом 2015 года, объект сдан в эксплуатацию в 2017 году. "Однако затем был проведен ряд проверок, которые выявили несоответствие объекта изначальному проекту. В частности, требовалось укрепить несущие конструкции, установить второй пожарный резервуар. Управлением капитального строительства работы по установке резервуара проведены, а приступить к укреплению несущей конструкции пока невозможно, хотя проект прошел государственную экспертизу", - пояснили в пресс-службе.

После этого минспорт в суде потребовал от подрядчика, компании ООО "ЭлинАльфа" возврата денежных средств, так как "работы по возведению объекта выполнены не в полном объеме и не качественно". По словам собеседницы агентства, руководство края приняло решение выделить дополнительные средства на доделку объекта, однако, "сумма пока не разглашается".

"Кроме того, в рамках судебного разбирательства назначена экспертиза, которая определит объем и качество выполненных работ, проводить ремонтные работы до ее окончания невозможно, поскольку они могут повлиять на итоговые выводы специалистов", - отметили в пресс-службе.

Спортсооружение располагает учебно-бытовым корпусом и искусственным полем с трибунами на 3 тыс. мест. Манеж возвели на месте бывшего стадиона "Урал". Стоимость строительства составила 1,4 млрд рублей, из них 644 млн рублей - средства федерального бюджета.

ТАСС пока не располагает комментариями правоохранительных ведомств по данному поводу.