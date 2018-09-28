Почти 70% респондентов ОП выступают за сохранение системы оценок в начальной школе

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Почти 70% россиян, опрошенных Общественной палатой (ОП) РФ, считают, что не следует отменять пятибалльную систему оценивания знаний в начальной школе. Об этом на круглом столе, посвященном данному вопросу, сообщила заместитель председателя комиссии ОП по развитию образования и науки Людмила Дудова.
Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева высказалась против возможного введения оценочной системы в первых классах. По словам министра, у первоклассников должна быть другая мотивация к обучению. Васильева считает, что введение оценочной системы не даст позитивных результатов. Кроме того, она отметила, что решение об отмене оценочной системы в начальных классах необходимо предоставить обществу, в первую очередь родителям.
"69% опрошенных считают, что отменять пятибалльную систему оценивания в начальной школе не следует", - сказала Дудова.
По ее словам, 83% опрошенных выступают за то, чтобы пятибалльная система оценки успеваемости сохранилась и в средней школе. "70% респондентов считают, что систему оценивания нужно сохранить в течение всего периода обучения в школе", - добавила она. "73% опрошенных выступают против расширения шкалы оценки учащихся до 100 баллов по аналогии с ЕГЭ", - подчеркнула Дудова.
Общественная палата РФ с 10 по 25 сентября проводила на своем сайте опрос по теме изменения системы оценивания знаний у школьников. Выборка составила 7 тыс. 436 респондентов.