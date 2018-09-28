Уровень рождаемости упал на 5,2% за восемь месяцев 2018 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Число родившихся по итогам первых восьми месяцев текущего года снизилось на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщается в пятницу на сайте Росстата.

Так, в 2018 году за восемь месяцев родились 1 млн 78 тыс. человек, в 2017 году - 1 млн 131 тыс. человек. Число умерших в 2018 году за аналогичный период составило 1 млн 247 тыс. человек, в 2017 году - 1 млн 236 тыс. человек. Показатель убыли населения равен 169 тыс. человек, годом ранее - 104 тыс. человек.

Кроме того, по данным Росстата, за первые восемь месяцев 2018 года было заключено на 8,3% меньше браков по сравнению с аналогичным периодом 2017 года: в этом году число браков составило 645 тыс., в прошлом - 700 тыс. При этом число разводов за январь-август 2018 года составило 403 тыс., что на 1 тыс. больше, чем годом ранее.