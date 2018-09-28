Эксперт: дополнительные меры борьбы с бедностью нужно направить на семьи с детьми

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пакет дополнительных мер по снижению бедности в России, которые правительство представит в 2019 году, должен быть адресован семьям с детьми. Такое мнение выразила ТАСС в пятницу директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

"Бедность у нас концентрируется в семьях с детьми. Оставив бедность в семьях с детьми, снизить уровень бедности в стране будет невозможно, и поэтому пакет мер нужно в первую очередь направить на эту массовую категорию граждан", - сказала Малева.

Она напомнила, что с 1 января вырастет размер пособия по безработице (минимальный с 850 до 1900 рублей, максимальный - с 4,9 тыс. до 8 тыс. рублей). "Однако это пособие получает очень маленькая группа, и на общем уровне бедности в России это никак не скажется. У нас рекордно низкая безработица, такой в мире нигде больше нет (на 1 сентября 2018 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,9% - прим. ТАСС). Поэтому сколько ни повышай размер пособия, снижения уровня бедности этим добиться нельзя", - подчеркнула эксперт.

По мнению Малевой, решением проблемы могло быть стать расширение круга получателей пособия на первенца, которое было введено с 1 января 2018 года. "Сейчас оно касается только вновь рожденных детей, а первенец 6-, 11-, 13-летнего возраста находится сейчас за пределами соцзащиты. Понятно, что мера будет недешевая, мгновенно это сделать нельзя, но, как и в случае с пенсионным возрастом, это можно делать постепенно. Из года в год можно расширять границы предоставления этого пособия", - считает директор института.

В качестве других мер она также указала на адресность самой соцподдержки. "Сегодня средства социальной защиты раздаются на безадресной основе, категориально и почти без проверки на нуждаемость", - заключила Малева.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в четверг в Госдуме с заключением на отчет об исполнении бюджета на 2017 год, заявил о том, что уровень бедности в России остается высоким. Вице-премьер Татьяна Голикова в тот же день сообщила, что в 2019 году правительство представит дополнительные меры по снижению в стране бедности. Она также добавила, что по итогам первого полугодия 2018 года можно говорить о наметившейся положительной тенденции: за это время число бедных по сравнению с первым полугодием прошлого года снизилось на 1,1 млн человек.