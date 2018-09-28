Музей Победы и ТАСС открыли выставку уникальных снимков "Оборона Москвы в объективе"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Выставка "Оборона Москвы в объективе", приуроченная к 77-й годовщине начала битвы за Москву, открылась в Музее Победы на Поклонной горе. Она подготовлена совместно с информационным агентством ТАСС.

"Наши фотографы, репортеры были везде: на крышах московских домов, на передовой линии обороны, вместе с солдатами были на фронте и вместе с ними были в госпиталях, это все в итоге осталось нам как огромный, бесценный фотоархив. <...> Чтобы понять подвиг народа, должен быть еще и подвиг журналиста, который мог бы все это отразить и донести до нас, до вашего поколения", - рассказал на церемонии открытия выставки первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Калмыков.

От Музея Победы первых гостей поприветствовали заместители директора музея Эльдар Янибеков и Федор Смуглин.

В экспозицию, которая продлится до 28 октября, вошло более 120 снимков из фотоархива ТАСС, фондов Музея Победы, а также из частной коллекции "Великие испытания - Великая Победа". Среди них работы фоторепортеров Бориса Вдовенко, Михаила Грачева, Михаила Савина, Александра Устинова, Ивана Шагина. Кроме того, экспонируются любительские снимки. Большинство выставленных фотопроизведений существуют в единственном экземпляре, отмечают в музее.