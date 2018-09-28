Власти Адыгеи направят 600 млн рублей на строительство детских садов

МАЙКОП, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Адыгеи выделят около 600 млн рублей на строительство четырех детских садов в республике в 2018-2019 году. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе главы республики.

"В 2018-2019 годах будут построены еще четыре детских сада по 240 мест. На эти цели направят 600 млн рублей из бюджетов всех уровней", - сказал собеседник агентства.

Новые детсады появятся в поселках Яблоновский и Удобный, а также в станицах Ханская и Дондуковская. Кроме того, в 2019 году местные власти планируют пристроить четыре здания, рассчитанные на 120 мест, к действующим детсадам.

"Все эти меры позволят покрыть возрастающие потребности в новых ясельных местах, повысить качество дошкольного образования", - уточнили в пресс-службе.

В 2018 году в республике провели капитальный ремонт в майкопском детском саду № 10 и практически заново построили детский сад № 33 в хуторе Северо-Восточные сады. Средства на ремонт выделялись из резервного фонда президента России.

