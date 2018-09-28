Более 72 млн рублей штрафов заплатили школы за продажу фастфуда и газировки

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор оштрафовал школы за реализацию в школах фастфуда, сладких газированных напитков, чипсов, энергетические напитков и других запрещенных продуктов на сумму более 72 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"За 2017-2018 учебный год Роспотребнадзором за нарушения при организации питания детей в школах, в т.ч. и за реализацию запрещенных продуктов питания было составлено более 3 тыс. протоколов об административном правонарушении на сумму более 72 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве напомнили, что санитарные нормы, ограничивающие потребление сахара и соли, в связи с чем были утверждены новые требования к питанию в школах и училищах, вступили в силу в 2008 году. "Данными санитарными нормами и правилами ограничено потребление сахара, соли, введен запрет на сладкие газированные напитки, фастфуд в образовательных организациях и др.", - уточняется в сообщении Роспотребнадзора.

В школах, по данным Роспотребнадзрора, запрещены к реализации "жевательные резинки, газированные напитки, жареные во фритюре продукты и изделия (чипсы), карамель, энергетические напитки и др.".

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия") предложил законодательно запретить продажу на территории школ сладких газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочих продуктов, вредных для здоровья детей. Депутат готов разработать соответствующий законопроект и в случае одобрения экспертным советом фракции внести на рассмотрение палаты.