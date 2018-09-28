В Высшей школе экономики в 2019 году откроются два новых факультета

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Два новых факультета - химии и биологии и биотехнологии - откроются в Высшей школе экономике в 2019 году. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе вуза.

"В 2019 году в Высшей школе экономике пройдет набор на бакалаврские программы двух новых факультетов - факультета химии и факультета биологии и биотехнологии. Их партнерами станут ведущие институты РАН, на базе которых студенты будут вести исследования", - уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что в вузе уже давно преподаются не только гуманитарные и социально-экономические дисциплины, но и компьютерные науки, математика, а в 2016 году открылся факультет физики. "Опыт создания факультета физики во многом и был использован при открытии новых естественнонаучных факультетов. Прежде всего, это сотрудничество с ведущими институтами РАН соответствующего профиля. На факультетах будут созданы их базовые кафедры, где студенты смогут заниматься исследовательской работой", - рассказали в пресс-службе.

Разрабатывать учебные программы и непосредственно участвовать в преподавании на новых факультетах также будут специалисты из институтов РАН. "На обоих факультетах в первый год существования будут открыты только бакалаврские программы. Затем к ним добавятся магистратура и аспирантура", - добавили в пресс-службе.

Факультет биологии и биотехнологии будет заниматься научными исследованиями проблем молекулярного биоразнообразия, квантовой биохимии, времени жизни белков и методов контроля и управления их деградацией, межклеточного взаимодействия, молекулярных основ передачи генетической информации и управлением процессами продолжительности жизни живых объектов. Как отметили в пресс-службе вуза, первым партнером факультета станет Институт биоорганической химии им. Академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН. На программу бакалавриата "Клеточная и молекулярная биотехнология" планируется набрать 30 студентов за счет средств вуза, также предусмотрены и платные места. В 2020 году пройдет первый набор в магистратуру.

Факультет химии будет создан при непосредственном участии Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН (ИОХ РАН), Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН (ИОНХ РАН), Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН (ИНЭОС РАН) и Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева (ИНХС РАН). "Специалисты из этих институтов будут курировать научную работу студентов по тематике соответствующих научных подразделений РАН, включая органическую и неорганическую химию, синтез и исследование новых материалов, современные проблемы катализа, переработку нефтепродуктов и газа, а также ряда других направлений современной химии", - добавили в пресс-службе. На бакалаврскую программу "Химия" в 2019 году планируется набрать 30 абитуриентов на места за счет средств вуза, также предусмотрены платные места. Планируется запустить и магистерские программы.