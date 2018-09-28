Эксперт: WorldSkills Russia будет задавать мировые стандарты в профобразовании

БУДАПЕШТ, 28 сентября. /ТАСС/. Движение молодых профессионалов WorldSkills Russia должно задавать новые и лучшие мировые стандарты в профессиональном образовании, заявил журналистам специальный представитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

"Цель у нас очень простая - задать новые стандарты движению WorldSkills во всем мире. Это новый этап развития движения WorldSkills в России. Нам уже не интересно быть просто одним из участников движения, мы хотим задавать лучшие мировые стандарты", - сказал Песков на брифинге в рамках чемпионата рабочих специальностей EuroSkills-2018.

По его словам, масштабы российского национального чемпионата рабочих профессий уже достигли европейского уровня.

"Откровенно говоря, с точки зрения организации здесь учиться уже нечему, все, что мы здесь могли взять, мы уже взяли и можем делать точно не хуже, а во многих местах даже лучше. Я думаю, что мы увидим это в следующем году в Казани, потом на европейском чемпионате в Санкт-Петербурге", - сказал Песков. Спецпредставитель президента отметил, что самые передовые компетенции будущего в Будапеште представлены именно на стенде России. "И в Казани мы впервые представим большой уникальный блок стандартов подготовки кадров именно под навыки будущего", - добавил он.

Европейское первенство по рабочим специальностям проходит с 26 по 28 сентября в Hungexpo в Будапеште. Всего в европейском чемпионате примут участие 600 конкурсантов из 29 стран. Национальная сборная России WorldSkills Russia выступит на соревнованиях в каждой из 41 компетенций в составе 48 человек.

О EuroSkills

EuroSkills - это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29 стран-участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире уже более 70 лет, однако устраивать чемпионаты исключительно среди европейских команд стали только с 2008 года. Первый чемпионат Европы прошел в Роттердаме.

Столицей предыдущего EuroSkills в 2016 году стал шведский Гетеборг. Национальная сборная России WorldSkills Russia заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав пять медалей и 11 медальонов за профессионализм.

В 2022 году чемпионат Европы EuroSkills состоится в Санкт-Петербурге. Кандидатуру Санкт-Петербурга единогласным решением утвердили представители 28 стран-участниц WorldSkills Europe на Генеральной ассамблее европейской организации в марте 2018 года. Эстафету чемпионата Европы России передаст Австрия, которая проведет первенство в городе Грац в 2020 году.