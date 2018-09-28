Более 32 тыс. детей из Адыгеи отдохнули в оздоровительных лагерях в 2018 году

МАЙКОП, 28 сентября. /ТАСС/. Число детей из Адыгеи, отдохнувших в оздоровительных лагерях республики, Краснодарского края и Крыма в 2018 году, увеличилось на 10 тыс. по сравнению с показателями предыдущего года и достигло 32 тыс. человек. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе главы Адыгеи.

"Всего различными формами отдыха и оздоровления летом было охвачено около 32 тыс. детей, что практически на 10 тыс. человек больше, чем в 2017 году", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что большое число школьников летом побывало в 93-х лагерях Адыгеи. Кроме того, детей республики принимали два лагеря на черноморском побережье Краснодарского края. При выделении путевок приоритет отдавался детям, находящимся в сложной жизненной ситуации.

Для школьников, добившихся значительных успехов в учебе, выделили около 300 путевок в Международный детский центр "Артек", ФДЦ "Смена" и Всероссийский центр "Орленок". Тематические смены для юных интеллектуалов были организованы и в горной Адыгее.

Глава республики Мурат Кумпилов отметил, что оздоровительная детская кампания в республике прошла успешно. "Важный показатель нашей работы - отсутствие жалоб, каких-либо неприятных инцидентов во время детской оздоровительной кампании. Достичь этого удалось благодаря созданию необходимых условий для качественного, полноценного и увлекательного отдыха детей", - уточнил Кумпилов.