Легойда: РПЦ прервет каноническое общение с Константинополем в случае автокефалии Украины

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) прервет каноническое общение с Константинополем в случае присвоения автокефалии раскольнической церкви на Украине со стороны Константинопольского патриархата. Об этом журналистам в пятницу сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

На пороге раскола. Что происходит с Церковью на Украине

"Мы говорим о том, что если задекларированный проект так называемой автокефалии будет реализован, то мы прервем евхаристическое общение", - сказал он.

Легойда также заявил, что начало процесса автокефалии украинской церкви со стороны Константинопольского патриархата спровоцируют на Украине новые захваты православных храмов радикалами.

"Постоянно, к сожалению, раскольнические организации на Украине предпринимают попытки захвата храмов <...> Сегодня поступила такая новость из Ивано-Франковской области: пострадали люди при этом захвате. Поэтому, конечно, если будет реализован план автокефалии, можно предположить с высокой долей вероятности, что активизируются новые попытки захватов храмов", - сказал он.

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами УПЦ Московского патриархата, рассказал ранее в интервью ТАСС, что за последние четыре года путем захватов с помощью или при поддержке радикально настроенных сил, таких как "Правый сектор" (организация запрещена в России), "Свобода" и им подобных, было отобрано около 50 храмов, главным образом на Западной Украине.

Последний подобный инцидент произошел 28 сентября. Как сообщили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви, радикалы из "Правого сектора" (организация запрещена в России) захватили Свято-Троицкий храм в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области и ранили двух прихожан.

На Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата (МП). В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. Начиная с 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви, независимой от Московского патриархата.

7 сентября Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов, то есть посланников, в Киев, который является канонической территорией Московского патриархата.

Священный Синод Русской православной церкви в ответ заявил, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов", а затем приостановил поминовение Русской православной церковью патриарха Варфоломея за богослужением и сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Это не означало полного разрыва канонического общения и православные прихожане по-прежнему могли причащаться в храмах Константинопольской церкви.