Минздрав отмечает стойкую тенденцию к снижению младенческой смертности в целом по стране

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минздрав отмечает устойчивую тенденцию к снижению младенческой смертности в целом в РФ даже при учете того, что в некоторых регионах эти показатели могут колебаться. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения.

Ранее РБК сообщил, что в девяти регионах, где были построены перинатальные центры, Счетная палата отметила увеличение младенческой смертности. В издании отметили, что аудиторы не предложили объяснения этому.

"Следует отметить, что в четырех из девяти указанных в обращении регионах показатель младенческой смертности, несмотря на небольшой рост, остается значительно ниже среднероссийского. Кроме того, небольшие колебания показателя младенческой смертности в ту или иную сторону возможны. В целом в РФ отмечается стойкая тенденция к снижению уровня младенческой смертности, а в ряде регионов показатели сравнимы с показателями развитых стран мира", - говорится в сообщении министерства.

"Вместе с тем судить о повышении младенческой смертности в указанных субъектах Российской Федерации только по показателю младенческой смертности также некорректно. Так, например, абсолютное число умерших детей в некоторых из них уменьшилось, а показатель вырос за счет снижения числа родившихся детей", - уточнили в министерстве.

По информации пресс-службы, на данный момент "введены в эксплуатацию и получены лицензии на осуществление медицинской деятельности в 28 перинатальных центрах в 26 регионах".

Согласно майскому указу президента Владимира Путина, показатель младенческой смертности в РФ должен снизиться к 2024 году до 4,5 случаев на 1 тыс. родившихся живыми. По данным на январь-июль 2018 года от составляет 5,2 случая на 1 тыс. детей, родившихся живыми.