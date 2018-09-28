Эксперт: система образования в России не готова к цифровой экономике

"Я бы сказал, что мы готовы сейчас менее чем на 5-7% к цифровой экономике. Да, мы не готовы, конечно. В принципе, система образования сейчас не способна готовить специалистов к цифровой экономике", - сказал Песков на брифинге в рамках чемпионата рабочих специальностей EuroSkills-2018.

БУДАПЕШТ, 28 сентября. /ТАСС/. Образовательная система в России может обеспечить цифровую экономику нужными кадрами лишь на 5-7%, заявил журналистам в пятницу специальный представитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

По его словам, необходимо менять подходы в образовании, чтобы успевать за стремительно меняющимися технологиями.

"Если готовить специалистов обычным аналоговым способом, то вы несколько лет тратите на разработку профессионального стандарта, потом образовательного стандарта, потом на составление образовательных программ, обучение в бакалавриате и магистратуре. Если идти по правилам, то необходимых стране специалистов мы получим в начале 2030-х годов", - сказал Песков.

Первенство в Вегрии

Он добавил, что через предстоящий мировой чемпионат WorldSkills в Казани должно пройти как можно большее количество студентов со всей страны. "Нам нужны уроки "Ворлдскиллс" во всех школах, в колледжах и университетах. В 2019 году мы должны взять следующую планку, чтобы это перестало быть просто чемпионской историей, а стало массовым явлением", - заявил спецпредставитель президента.

Европейское первенство по рабочим специальностям (EuroSkills) проходит с 26 по 28 сентября в столице Венгрии. Всего в европейском чемпионате примут участие 600 конкурсантов из 29 стран. Национальная сборная России WorldSkills Russia выступит на соревнованиях в каждой из 41 компетенции в составе 48 человек.

EuroSkills - это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29-ми стран-участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире уже более 70 лет, однако устраивать чемпионаты исключительно среди европейских команд стали только с 2008 года. Первый чемпионат Европы прошел в Роттердаме.

Столицей предыдущего EuroSkills в 2016 году стал шведский Гетеборг. Национальная сборная России WorldSkills Russia заняла почетное 1 место в общекомандном зачете, завоевав 5 медалей и 11 медальонов за профессионализм.

В 2022 году чемпионат Европы EuroSkills состоится в Санкт-Петербурге. Кандидатуру северной столицы единогласным решением утвердили представители 28 стран-участниц WorldSkills Europe на Генеральной ассамблее европейской организации в марте 2018 года. Эстафету чемпионата Европы России передаст Австрия, которая проведет первенство в городе Грац в 2020 году.