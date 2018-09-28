РПЦ ждет инициативы поместных церквей о созыве всеправославного собора по вопросу Украины

"Мы не можем инициировать какое-то формальное общецерковное обсуждение в формате синаксиса, потому что это прерогатива первого среди равных - Вселенского патриарха, который собирает Синаксис. <…> Могут быть другие формы, есть старшие церкви, которые могут взять на себя такое. Если смотреть по диптиху, то следующий - патриарх Александрийский, либо вообще весь собор так называемых древнейших патриархатов - Александрийского, Иерусалимского и Антиохийского, которые, на мой взгляд, могли бы что-то собрать и предложить", - сказал он.

По словам пресс-секретаря предстоятеля Русской церкви, представители некоторых поместных церквей уже выразили свое мнение относительно происходящего на Украине, однако ситуация требует обсуждения на всеправославном уровне.

"Мне кажется, что сам прецедент, который сейчас развивается, совершенно точно заслуживает какого-то общеправославного обсуждения, и поместные православные церкви будут неловко себя чувствовать, если не выскажутся с определенностью в отношении действий, которые предпринимает Константинопольский патриархат. Это будет странно, когда в минуты и дни радости совместных праздников наши братья приезжают засвидетельствовать свою любовь и верность, а в ситуации, когда все напряженно и неоднозначно, занимают осторожную позицию", - подчеркнул Волков.

Вместе с тем он призвал не торопить события. "Нужно набраться терпения и дождаться того момента, когда все поместные церкви с определенностью выскажутся по текущей теме. Не думаю, что здесь нужно назначать сроки, заставлять и выкручивать руки, но, в любом случае, нам, конечно, важно слышать позицию всех поместных православных церквей относительно животрепещущего вопроса не только для русского и украинского православия, но и для дальнейшего существования единого мирового православия", - добавил он.

Ранее в интервью ТАСС пресс-секретарь патриарха сообщил, что свою поддержку каноническому православию на Украине ранее выражали патриархи Сербский, Александрийский, Иерусалимский, а также предстоятели Польской церкви и церкви Чешских земель и Словакии, представители Элладской церкви и игумен афонского монастыря Святого Павла архимандрит Парфений. Священный Синод Православной церкви в Америке призвал "отреагировать на нынешний кризис на Украине путем созыва Всеправославного синаксиса".

7 сентября Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов, то есть посланников, в Киев, который является канонической территорией Московского патриархата. Священный Синод Русской православной церкви в ответ заявил, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов", а затем приостановил поминовение Русской православной церковью патриарха Варфоломея за богослужением и сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Это не означало полного разрыва канонического общения и православные прихожане по-прежнему могли причащаться в храмах Константинопольской церкви.