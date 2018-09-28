Монеты ЧМ-2018 и пианино выставили на благотворительный аукцион "Екатерининской ассамблеи"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Коллекция серебряных монет с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года и раритетное немецкое пианино конца XIX века стали первыми лотами интернет-аукциона в рамках ежегодной благотворительной акции "Екатерининская ассамблея", сообщили в пятницу ТАСС организаторы проекта.

Ранее исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Татьяна Кансафарова сообщила журналистам, что из-за большого количества лотов благотворительного аукциона часть из них впервые выставят на интернет-аукцион. Вырученные средства будут направлены на проект "Русфонда", который помогает тяжело больным детям и помогает обеспечивать их аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Сейчас доступно пять лотов: набор книг Владимира Познера с его автографом, антикварная карта "Россия в Европе" 1863 года, раритетное немецкое пианино конца XIX века, коллекция серебряных монет серии "Чемпионат мира по футболу 2018" и декоративное блюдо с изображением автомобиля "ЗИЛ", созданное Гжельским фарфоровым заводом", - сказала одна из организаторов Ольга Зорина.

Она добавила, что обычно лоты предоставляют постоянные гости ассамблеи, но организаторы будут рады всем, кто готов подарить что-то ценное для проекта. "Лот должен обладать какой-то уникальной ценностью, необязательно материальной. Например, в прошлом году Чулпан Хаматова выставила в качестве лота возможность посетить с ней Театр наций", - привела пример Зорина.

Собеседница агентства уточнила, что интернет-аукцион продлится до 1 декабря. Часть лотов по традиции будут проданы на финальном благотворительном вечере, который пройдет в Екатеринбурге 7 декабря.

"Екатерининская ассамблея"

"Екатерининская ассамблея", созданная в 2011 году по инициативе президента СОСПП Дмитрия Пумпянского, пройдет в восьмой раз. Центральное событие ассамблеи - благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные денежные средства в виде гранта идут на реализацию выбранного благотворительного проекта.

В 2017 году благополучателем "Екатерининской ассамблеи" стал проект по сопровождаемому трудоустройству людей с инвалидностью "Мастерские безграничных возможностей", разработанный специалистами ассоциации "Особые люди". На его реализацию было собрано более 23 млн рублей. Всего за время существования ассамблеи на благотворительные проекты было направлено более 50 млн рублей.