Депутаты Евпатории предложили отказаться от ввода курортного сбора

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Комитет горсовета Евпатории по вопросам курорта, туризма, культуры, молодежной политики и спорта рекомендовал отказаться от участия в эксперименте с курортным сбором из-за возможного риска снижения туристов в регионе. Об этом в пятницу сообщается на сайте муниципального образования городского округа Евпатория.

"На заседании комитета Евпаторийского городского совета по вопросам курорта, туризма, культуры, молодежной политики и спорта … рассмотрели проект решения, предусматривающего исключение территории Евпатории из территории эксперимента по развитию курортной инфраструктуры <…> Комитет горсовета единогласно согласовал проект решения в связи с экономической нецелесообразностью и возможным риском снижения потока туристов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, туристическая отрасль Евпатории не готова к введению курортного сбора, так как многие выбирают зарубежный отдых из-за соотношения цены и качества. Введение дополнительных сборов может стать еще одной причиной отказа от внутреннего туризма, отметили в пресс-службе.

"Учитывая специфику нашего города, около 80% туристов - категории граждан, освобожденных от уплаты курортного сбора. В итоге этот сбор будут уплачивать около 20% туристов, а сумма сборов не превысит расходов на администрирование. Курортный сбор, даже символический, будет вынуждать большинство населения задуматься - ехать туда, где курортный сбор минимальный, или туда, где его нет", - приводит пресс-служба слова начальника управления экономического развития администрации города Татьяны Юминой.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Евпатории, решением городского совета оформляется заявка на отказ от курортного сбора, дальнейшие шаги будут предприниматься на республиканском уровне. "Это (отказ от ввода курортного сбора в Евпатории) еще не свершившийся факт, а намерения депутатов", - уточнила собеседница агентства.

Закон о проведении эксперимента в 2018-2022 годах по введению курортного сбора в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму был принят в 2017 году. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля - в Краснодарском крае, в Крыму действие эксперимента начнется с 1 мая 2019 года. Предполагается, что курортный сбор будет взиматься в шести городах и в одном районе Крыма, которые участвуют в эксперименте: Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте, Черноморском районе и городе Саки. Ежегодно Евпатория принимает от 70 до 100 тыс. детей.