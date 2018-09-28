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Парламентарии РФ пригласили европейских коллег совершить ознакомительную поездку в Крым

В российском постпредстве при ЕС рассказали, что стороны выразили обоюдную заинтересованность в скорейшем восстановлении полноформатного межпарламентского диалога

БРЮССЕЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Российские парламентарии пригласили депутатов Европарламента (ЕП) совершить ознакомительную поездку в Крым. Об этом сообщили в пятницу в постоянном представительстве РФ при ЕС по итогам встречи в Брюсселе делегации Федерального Собрания Российской Федерации с членами делегации ЕП по связям с Россией.

"Российские парламентарии пригласили депутатов ЕП посетить Крым с ознакомительной поездкой. Участники встречи выразили обоюдную заинтересованность в продолжении контактов и скорейшем восстановлении полноформатного межпарламентского диалога", - говорится в сообщении дипмиссии.

В документе отмечается, что "стороны подробно рассмотрели состояние и перспективы" межпарламентского диалога России и ЕС, а также "обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня". "При обсуждении проблематики внутриукраинского кризиса акцент был сделан на необходимости полного и поэтапного выполнения минских соглашений", - подчеркивается в нем.

В постпредстве пояснили, что встреча в Брюсселе состоялась по инициативе сопредседателя Комитета парламентского сотрудничества (КПС) Россия - ЕС Отмара Караса. В ней принял участие, в частности, заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, заместитель Председателя российской части КПС Андрей Климов.

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