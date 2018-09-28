СК РФ предлагает законодательно помочь беженцам с юго-востока Украины

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил проработать законодательные меры для помощи беженцам с юго-востока Украины в решении проблем продления сроков пребывания в РФ, получения гражданства, обеспечения права на образование и так далее. Как сообщила журналистам представитель СК РФ Светлана Петренко, об этом говорилось на межведомственном совещании по вопросам оказания помощи гражданскому населению юго-востока Украины, пострадавшему от вооруженного конфликта.

Участники совещания отметили, что проблемы беженцев, вынужденно оказавшихся в России, в полном объеме не решены. "Они касаются продления периода временного пребывания на территории России, упрощения порядка получения российского гражданства, осуществления трудовой деятельности, обеспечения реализации социальных прав, в том числе на образование и квалифицированную правовую помощь, и других аспектов, - отметили в СК. - В связи с этим председатель Следственного комитета предложил представителям всех заинтересованных ведомств в кратчайшие сроки подготовить предложения законодательного и административного характера, направленные на урегулирование указанных проблем".

"На основе полученных данных Следственным комитетом России будет подготовлен итоговый документ для руководства страны", - отметили в СК.

Ранее по предложению СК РФ было принято постановление правительства РФ, регламентирующее вопросы оказания медицинской помощи на территории России гражданам Украины. В частности, медицинская помощь оказывается беженцам вне зависимости от их правового статуса, за два года ее получили около 130 тыс. человек, более трети из которых дети. 83 детям с тяжелыми заболеваниями оказывалась высокотехнологичная медицинская помощь, в том числе проводились сложные операции, некоторые из них были направлены в профильные центры Москвы и Санкт-Петербурга. В роддомах Ростовской области за два года родились 718 граждан Украины.

Ведется работа по трудоустройству граждан Украины, которые вынуждены были покинуть свое место жительства, налажена работа с органами службы занятости 52 субъектов РФ. Трудоустроено более 17 тыс. человек. Помимо этого, с 2014 года действует госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в Россию граждан Украины, желающих остаться в Ростовской области на постоянное место жительства. В рамках ее реализации переселилось более 7 тыс. человек.